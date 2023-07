Violenze sessuali sulle allieve | sospeso un istruttore di scuola guida | ecco le accuse

Un istruttore di scuola guida di 51 anni è stato sospeso temporaneamente dall'esercizio della professione a causa delle accuse di violenza sessuale nei confronti di diverse donne, anche minorenni, ......matrimoniale dove gli indagati" l'avrebbero costretta ad avere "cinque o sei rapporti". ... due delle presunte vittime, la ragazza italo - norvegese che per prima denunciò le presunte...Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe costretto la donna ad avere rapporticon la minaccia di farle perdere il lavoro o di uccidere i suoi cani. L'avrebbe anche pedinata, tempestata di chiamate e ...

Perseguitata dall’ex compagno già ai domiciliari per violenza sessuale: 33enne si uccide in Sicilia Il Fatto Quotidiano

Un pakistano arrestato dalla polizia di Legnano per la violenza sessuale compiuta martedì sera sulla Statale 33 in zona movida. Regione Lombardia ha appena deliberato un finanziamento per i controlli ...ORTONA – Due donne incinte sono state trasportate per controlli presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’ospedale di Chieti e dimesse poiché trovate in buone condizioni e con una gravidanza nel ...