Video Wimbledon | Djokovic batte Thompson 6 - 3 7 - 6 7 - 5 | gli highlights

Nella gara del secondo turno del torneo di tennis di, Novak Djokovic supera per nbsp;6 - 3 7 - 6 7 - 5 Thompson. Guarda ilcon gli highlights del ...... un set da bombardieri anni '90, poi la pioggia ferma Berrettini e Sonego: Roger Federer accolto nel Royal Box con una standing ovation [] Lo smash in salto alla Sampras, il borsone di ......tennis di, Camila Giorgi esce contro la francese Gracheva per 6 - 2 6 - 4. È la terza eliminazione consecutiva in questo torneo dello Slam per l'italiana alla prima partita. Guarda il...

Wimbledon, Berrettini-Sonego: gli highlights del 1° set La Gazzetta dello Sport

Altra ottima prova di Sinner che batte l'argentino Schwartzman, n. 98 ATP, e vola al terzo turno di Wimbledon in cui attende Vukic o Halys. Il primo set è stato il più combattuto per l'azzurro che ha ...Novak Djokovic ha battuto (6-3, 7-6, 7-5) l'australiano Jordan Thompson (70 Atp) e si è qualificato per il terzo turno di Wimbledon. (ANSA) ...