VIDEO ? Calhanoglu | «Inter | ho una bella notizia | avanti insieme!»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo Alessandro Bastoni, ha rinnovato il proprio contratto anche Hakan. Queste le sue parole sul profilo ufficiale dell’, subito dopo il comunicato ufficiale.? Dopo Alessandro Bastoni, ha rinnovato anche Hakanil suo contratto. Queste le sue parole sul profilo Twitter dell’: «Ciao tifosi dell’, ho unaper voi: saremo ancora insieme a difendere i colori nerazzurri. Forza!». How many for @hakanc10?#Forza2027 pic.twitter.com/N2NMmjzTHX —(@) July 5, 2023-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile ...

Hakanvuole farsi trovare al top per la nuova stagione. Il centrocampista dell'Inter lavora su forza e resistenza in spiaggia: ecco ilpubblicato sui ...... Hakanè già tornato ad allenarsi in Turchia, in compagnia del calciatore nbsp;Yasin Oztekin e del preparatore nbsp;Mesut Temel. Guarda ilpostato su ...Milan: Ildi Leao con la numero 10 scatena i tifosi rossoneri Sul suo profilo Instagram ...a seguire si è passati da Kevin - Prince Boateng a Keisuke Honda fino ai più recenti Hakane ...

Video Inter, Calhanoglu si allena già in Turchia La Gazzetta dello Sport

Il difensore classe 1999 proseguirà ancora in nerazzurro col rinnovo quinquennale del contratto, il turco prolunga fino al 2027 ...03179281203, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S.N.C. per ogni comunicazione avente ad oggetto i ...