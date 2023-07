Vicino alla firma | sfuma un obiettivo per la difesa del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Con Kim Min-jae ormai ad un passo dal Bayern Monaco, ildeve guardarsi intorno è trovare un sostituto del coreano. Uno dei giocatori accostati ai partenopei ha deciso il suo futuro. Dopo gli addii pesanti di Spalletti e Giuntoli, ila perdere uno dei pezzi pregiati dell’ultima stagione. Nella giornata odierna Kim Min-jae si sottoporrà alle visite mediche per il Bayern Monaco, per poire il contratto che lo legherà al club tedesco. Dunque ormai manca poco per formalizzare l’addio ufficiale di Kim daldopo una sola stagione. Per sostituire il coreano ilha individuato alcuni difensori che potrebbero essere interessanti. Proprio uno di loro ha deciso il suo futuro. Koch, il difensore del Leeds si trasferirà all’Eintracht Per ...