L'aggiornamento Hi-Fi RUSH: Sfida arcade! di Tango Gameworks è ... Know Where Your iPhone Stands in the Competition: The Top 5 iOS ...Lost in Play versione mobile è dietro l'angoloTokyo Game Show 2023: elenco dei publisher Polaroid lancia la campagna globale Capture Real LifeFirst Playable 2023 si svolgerà a FirenzeVeeam: perché la mobilità dei dati è importanteWorld of Warcraft: una nuova era per le spedizioni Yard Reaas migliora nel Real Estate, grazie all’IA di Ammagamma Esclusiva intervista a Salvatore Parolisi, l'uomo condannato per ...Ultime Blog

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2023 ore 17 | 15

Viabilità Roma

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

zazoom
Commenta
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2023 ore 17:15 (Di mercoledì 5 luglio 2023) Viabilità DEL 5 LUGLIO 2023 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN DIREZIOEN OPPOSTA TRA CHIUSI E FABRO VERSO Roma, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; SULLA STESSA CASSIA BIS, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE A PARTIRE DALLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SEGNALIAMO INFINE ...
Leggi su romadailynews
Advertising
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
Video Search
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio 2023