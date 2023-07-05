Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2023 ore 17:15 (Di mercoledì 5 luglio 2023) Viabilità DEL 5 LUGLIO 2023 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN DIREZIOEN OPPOSTA TRA CHIUSI E FABRO VERSO Roma, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA VIA DEL MARE FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA; SULLA STESSA CASSIA BIS, PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO CODE A PARTIRE DALLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO FINO A VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO; SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ SEGNALIAMO INFINE ...Leggi su romadailynews
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