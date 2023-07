Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2023 ore 15 | 30

(Di mercoledì 5 luglio 2023)DEL 5 LUGLIOORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA IL BIVIO PERNORD E PONZANO IN DIREZIONE FIRENZE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA VIA TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO; RACCORDO DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CIRCONE ...

Modifiche allaD a lle 10 del 7 luglio alle 1 di notte del 13 luglio , in via C avour , nel tratto tra viae piazza Gavinana, via Cino da P istoia , p iazza G avinana e ...A quanto pare l'esecutivo sarebbe pronto a staccare in via straordinario un assegno da 600 milioni aCapitale per migliorare l'erogazione di questi servizi.Sabato, 8 luglio 2023, al Circo Massimo, dalle 20.45 evento musicale con il concerto dei Guns N' Roses (attesi circa 45mila spettatori) . Provvedimenti previsti per laDivieti di sosta, e prime chiusure, già dalla notte tra mercoledì e giovedì, su via dei Cerchi, tra Porta Capena e via di San Teodoro. Poi, dalla mattina di venerdì, e sino a tutto sabato, ...