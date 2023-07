Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2023 ore 09 | 15

(Di mercoledì 5 luglio 2023) NOTIZIARIO TRAFFICO ORE 7:20 ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA TOLGIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR SULLA VIA LITORANEA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI ...

...con via Mariotti " la conducente ha rallentato per poi fermarsi per questioni di. La ... Sul posto la polizia locale, intervenuta già nella stessa mattinata anche per un incidente in via, ...... realizzazione dell'area destinata a servizi handling e cargo condedicata; nuovi ...completate le attività relative ai bandi di gara per l'attivazione del volo giornaliero Crotone, in ...Non si salva niente: dal sociale, alle scuole, passando per i giovani, gli eventi e la" ... Libera piazza Perretta ma non si sa bene cosa ci farà e intanto riporta le auto in piazza. La ...