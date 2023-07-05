Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2023 ore 08:15 (Di mercoledì 5 luglio 2023) NOTIZIARIO TRAFFICO ORE 7:20 ASTRAL INFOMOBILITA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA TOLGIATTI E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR SULLA VIA LITORANEA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO E’ TUTTO A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI ...Leggi su romadailynews
Advertising
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-07-2023 ore 07 : 30
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 20 : 30
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 19 : 45
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 19 : 15
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 18 : 45
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2023 ore 18 : 15
Viabilità RomaSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma