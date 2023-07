“Vette di luce” | l’Accademia Carrara avvia le mostre sul territorio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bergamo. Dal museo alil programma dispin-off nella provincia bergamasca legate al progetto espositivo “di”, in collaborazione con CAI Club Alpino Italiano – sezione BG, dedicato alla fascinazione delle altee alla cultura della montagna. Le fotografie di Naoki Ishikawa (Tokyo, 1977) realizzate in tre campagne sulle Alpi Orobie, oltre a essere esposte in museo in dialogo con i dipinti di paesaggio della collezione, sono protagoniste durante l’estate di un percorso espositivo in vari luoghi. Prima sede extra-museale a ospitare le immagini del fotografo-alpinista giapponese è l’azienda Fra.Mar, fondata nel 1970, impresa leader nel settore cleaning. Dodici inediti ...

... oltre a uno speciale ingresso ridotto a otto euro per visitare la collezione permanente di Accademia Carrara e la mostra "di" attualmente allestita in museo. Ci sarà anche spazio ...... da poco vicini di casa, Montanari ci racconta gli abissi dell'animo umano, ma anche leche ... Perché oggi è tutto più veloce, anche le nostre coscienze ormai al neon: dal buio allain pochi ...... oltre a uno speciale ingresso ridotto a otto euro per visitare la collezione permanente di Accademia Carrara e la mostra "di" attualmente allestita in museo . Un percorso enogastronomico ...

“Vette di luce”: dedicata alla montagna l'estate dell'Accademia ... Finestre sull'Arte

Vette di Luce, il nuovo evento espositivo in Accademia Carrara. Una visita guidata per raccontare la passione, nata nell’Ottocento, per le Alpi Orobie: dalle prime scalate, alle cartografie fino alla ...Tariffe troppo basse, offerte con prezzi fissi solo fino a una scadenza e informazioni poco chiare sono tra le trappole commerciali più frequenti del mercato dell’energia. Per questo Octopus Energy pu ...