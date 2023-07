La dissidenza dell'Uruguay non è peraltro una novità, visto che non aveva firmato neanche il documento finale del precedentedela Montevideo. . . 5 luglio 2023Il ministro dell'Economia argentino Sergio Massa ha dichiarato il 3 luglio a Puerto Iguazú, durante una conferenza con i suoi colleghi delnella giornata di apertura del 62°del blocco nella provincia di Misiones, che "per rafforzare il commercio intra -, è essenziale consolidare gli accordi sulle valute locali ...Il presidente brasiliano ha partecipato al 62/model, il mercato comune dell'America meridionale, a Puerto Iguazu, in Argentina. Nell'occasione, Lula ha assunto la presidenza del ...

Vertice Mercosur: l'Uruguay non firma il documento finale Agenzia ANSA

