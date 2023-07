Veronica Gentili è la nuova conduttrice de “Le Iene” | lo show di Italia 1

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Bianca Berlinguer e Myrta Merlino arrivano a Mediaset. La notizia era nell’aria, ma stavolta c’è la conferma ufficiale del vicepresidente Pier Silvio Berlusconi che, alla presentazione dei Palinsesti di Mediaset, ha confermato le indiscrezioni circolate in questi giorni sulle due giornaliste. Tra le novità c’è anche Luciana Littizzetto giudice a “Tu si que vales”, lo spettacolo di Checco Zalone in esclusiva e la“Iena”. “Diamo il benvenuto ache dal prossimo autunno sarà lade Lecon Max Angioni! Mandiamo un abbraccio a Belen che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra ...

