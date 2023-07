Velletri – Trovato con 50 grammi di Marijuana | arrestato 31enne

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Per tutta la giornata di ieri, i carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio (nei comuni di Lariano, Ariccia, Genzano di Roma,, Nemi e Lanuvio) finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere ed al controllo della circolazione stradale. Nel corso del servizio i militari hanno notato undi Genzano di Roma che, nei pressi del parco pubblico di via Imbastari, spesso frequentato anche da bambini e giovanissimi che, alla vista dei Carabinieri ha cercato di disfarsi – gettandoli a terra – di 50diper poi darsi alla fuga. Bloccato dai militari è statoin possesso di ulteriori 2della stessa sostanza custoditi nella tasca e pronti ad essere ceduti. ...

ATTUALITA' – Sembra ormai imminente la chiusura della storica casa di riposo G. e F. Berardi di via Fontana delle Fosse a Velletri, ex IPAB ed ora Fondazione privata senza scopo di ...