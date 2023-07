Valerio Scanu | Ecco Chi È Suo Marito!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 5 luglio 2023): l’ex cantante di Amici e vincitore di Sanremo 2010, si sta per sposare con Luigi Calcara.chi è il suo futuro marito e che cosa c’è da sapere sulle nozze…è stato un volto molto conosciuto di Amici, e ad oggi è ancora un personaggio televisivo molto apprezzato. Sulla sua vita privata è sempre stato abbastanza riservato, ma ora il cantante sta per sposarsi con il suo compagno. In tanti si sono chiesti chi sia il futuro marito di, che si chiama Luigi.: chi è e cosa fa il marito Luigi Calcara!è diventato molto conosciuto dal pubblico dopo la sua partecipazione ad Amici e la vittoria, successiva, a Sanremo 2010. Per quanto riguarda la sua vita privata, ...