Valentino ha il ritmo della semplicità sublime

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Si parte da una profonda convinzione di Brancusi, «laè una complessità risolta», per capire l’essenzacollezione e, intrinsecamente, del pensiero di Pier Paolo Piccioli. La sua haute couture autunno inverno 2023/2024 perè un elogio dell’ ingegneria dell’abito che di volta in volta, di capo in capo, sembra scivolare dal corpo per una regale svestizione, ma che in realtà a esso rimane avvolto regalando silhouette che mimano il movimento, cercando di catturarlo in una cucitura, in un’impuntura impercettibile. Una naturale gestualità del couturier che da profondo conoscitore dei segreti dei tessuti li manipola sui corpi, creando tagli a sbieco magistrali, equilibri di linee, proporzioni, volumi, colori. Sono regolati da questa alchimia sartoriale l’abito drappeggiato di velluto bianco che con un’iperbole ...