Val Brembilla | spaccio di droga nel negozio di animali | arrestata una coppia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Val. Non vendevano solo mangimi e prodotti pernel loro. I clienti andavano anche ad acquistare hashish e marijuana. Lo scorso venerdì 30 giugno i carabinieri di Zogno hanno arrestato per detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti lache gestiva l’attività, lei G.S., italiana, 40 anni, lui A.A., straniero, 39 anni. Ai militari erano arrivate diverse segnalazioni rispetto ad un via vai sospetto dal. Così hanno organizzato un servizio mirato ed hanno fermato alcune persone che uscivano dall’attività commerciale. Una volta appurato che avevano acquistato della sostanza stupefacente, i carabinieri si sono presentati con l’unità cinofila per una perquisizione, durante la quale hanno trovato circa 30 grammi tra hashish e marijuana. La ...

