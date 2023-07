Utilizzazioni docenti 2023 | su posto di sostegno anche per i docenti curricolari non perdenti posto E i neoassunti?

...sono la mobilità deidi ruolo (già disposta lo scorso 24 maggio ma gli Uffici Scolastici sono al lavoro con le rettifiche) le assegnazioni provvisorie e ledeidi ruolo ....E quando saranno assegnati i posti per la mobilità annuale Le graduatoriee ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #... si "muove" prima dei colleghi, a prescindere dal punteggio; qualora vi siano piùcon ... come si può leggere nell'Allegato 1 al CCNI 2019/22 'Sequenza operativa:, Assegnazioni ...del 13 giugno 2023, è stato prorogato, anche per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2023/24, il CCNI 2019/22 e sono state fornite alcune importanti precisazioni, come ...La timeline prevista dal Ministero per le operazioni di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il prossimo anno scolastico 2023/24.