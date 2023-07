Usa | arrestato un uomo armato vicino alla casa di Barack Obama | è uno degli assalitori di Capitol Hill del 6 gennaio

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Prima ha minacciato di far saltare un’aria il suo furgoncino fuori da una struttura governativa, poi si è diretto con un piccolo arsenale verso ladell’ex presidente. L’Fbi haa Washington il 37enne Taylor Taranto, un cittadino americano consideratoagli ambienti cospirazionisti di QAnon e tra i supporter di Donald Trump che hanno assaltatoil 62021. La procura della capitale statunitense considera l’una «grave e diretta minaccia al pubblico» e per questo chiede che Taranto resti in carcere in attesa del processo. L’allerta dell’Fbi è scattata dopo una diretta streaming dello scorso 28 giugno in cui il 37enne minacciava di far esplodere il suo furgone contro un reattore per ...