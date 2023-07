Urina sul lavoratore indigeno | indignazione contro la violenza razzista

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Un uomo è stato ripreso mentreva in segno di disprezzo su unaborigeno in India, nello Stato del del Madhya Pradesh. Il video del gesto è diventato virale e ha portato alla fine all'arresto dell'autore del gesto, Pravesh Shukla,cui è stato invocato lo Scheduled Castes and...

La tassa sull'non gli andò proprio giù. Un giorno, racconta Svetonio, storico e biografo, ... si percepisce una certa agitata frenesia, un ronzio insistente di mugugni e sospiribel tempo ...... le loro ferite reali, l'e le feci spalmate addosso o sulle bandiere, o che so, dalle foto di ... o di '747', ripreso qui mentre sparava, pure quiserio, contro un aereo in fase di decollo O ...posto, due carabinieri in borghese che hanno bloccato i responsabili e li hanno accompagnati alla vicina caserma. Pochi giorni dopo sono stati espulsi in quanto irregolari.

Marocchino urina nell'ATM di Colli sul Velino. Denunciato Rietinvetrina

I Carabinieri della Stazione di Labro hanno denunciato in stato di libertà, per atti contrari alla pubblica decenza e imbrattamento di cose altrui, un trentenne di origine marocchina, domiciliato a Te ...Blog Calciomercato.com: L’imperatore Vespasiano, tra il 69 e il 79 d.C, impose a Roma la “centesima venialum”, la tassa sull’urina che veniva raccolta ...