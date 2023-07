Università | Pegaso | Mercatorum e San Raffaele Roma si aggiudicano 15 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023)e San, leDigitali di Multiversity, primo Gruppo di Education in Italia, si confermano una eccellenza vincendo ben 15didi Rilevantedel bando PRIN 2022 per un valore totale di circa 3 milioni di euro. In particolare, 6 PRIN a(l'delle Camere di Commercio), 5 PRIN al San(prima tra gli atenei digitali per la) e 4 PRIN a(l'digitale leader in Italia). “Siamo molto orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri Atenei, che confermano una particolare vocazione alla ...