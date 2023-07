Università | passa un esame con 30 senza stare ore seduta davanti alla scrivania | Non mi insultate | vi spiego come faccio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 5 luglio 2023), una TikToker riesce a superare brillantemente i suoi esamiper forzatroppo tempo: eccofunziona il suo metodo L'è un momento complicato e piacevole al tempo stesso per gli studenti. La piacevolezza, a volte dimenticata dagli studenti, sta nella socializzazione con altre persone e nell'apprendere nuove cose che potranno essere utili, in futuro, per lavorare in un ambito che piace e che non dovrebbe far arrivare a fine giornata con un carico di stress troppo ampio. La difficoltà del frequentare un percorso di studi, al termine delle scuole superiori, è invece ben nota. Diventa complicatodietro a esami, dispense, appunti, libri, lezioni a volte ...