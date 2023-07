Università Federico II | un corso di laurea per aspiranti criminologi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Preparare all’esercizio delle professioni del criminologo, dello studioso dei fenomeni della devianza grave minorile e delle sue forme di prevenzione, dell’analista capace di valutare cyber-minacce, dell’esperto in sicurezza digitale, prevenzione in cybercrime e cyber-vittime, dell’analista dei fenomeni criminali, nonché studioso del delitto nella sua realtà oggettiva e nelle sue molteplici motivazioni, ed esperto di prevenzione nel campo della sicurezza urbana. È l’obiettivo delin Scienzeche, investigative e di lotta ai crimini informatici presentato questa mattina, dal Rettore Matteo Lorito e il coordinatore deldiGiacomo Di Gennaro, insieme al Direttore del Disp, Vittorio Amato, e al Coordinatore della Cyber Hackademy, Simon Pietro Romano, nella Sala del Consiglio ...

... la laurea triennale in storia dell'arte allaII di Napoli e una la laurea specialistica ... Archivio di Stato), l'abilitazione come Guida Turistica e il dottorato di ricerca (Roma,...La cerimonia di conferimento si è svolta lo scorso 28 giugno presso l'degli Studi di Napoli 'II', nel complesso di San Giovanni a Teduccio. Il decreto del presidente della ...... letta attraverso un episodio emblematico che ha per protagonistaZuccari, un pittore che ci ha lasciato uno dei rari ritratti del Vignola. I relatori sono Sonia Cavicchioli dell'...