Università | Bernini | “Da settembre 4mila posti in più a Medicina”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La ministra annuncia l’incremento per le facoltà a numero chiuso: “L’aumento complessivo sarà del 30%”

Abbiamo degli indicatori di performance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da raggiungere entro una data precisa - ha detto la ministra dell'Anna Maria, intervenuta oggi ...Il Ministro dell'e della Ricerca , Anna Maria, è stata ospite di Non Stop News , su RTL 102.5 , in compagnia di Enrico Galletti , Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro , per discutere degli ultimi ...Lo ha detto la ministra dell'e della ricerca, Anna Mariaa a Rtl 102.5.