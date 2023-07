Un’altra battuta d’arresto per Meloni | la ripresa si ferma e il 2024 sarà “impegnativo”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ancora brutte notizie per il governo guidato da Giorgiasul fronte economico. Non solo l’inflazione che scende molto più lentamente del previsto, ora arrivano anche dati tutt’altro che incoraggianti sulla crescita. Un problema non di poco conto in vista di una manovra che dovrà mettere in campo diversi miliardi per conre il taglio del cuneo fiscale, applicare la rivalutazione delle pensioni e introdurre la riduzione delle aliquote Irpef. Gli ultimi dati sono quelli del centro ricerche del Ref che, nella nota sulla congiuntura, parla di una “” per la. La crescita per il 2023 si fermerà all’1,1%, un dato positivo, certo, ma il governosperava in unamolto più robusta per poter contare su risorse aggiuntive in vista ...