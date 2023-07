Una notte al museo | dove è stato girato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Unaaltra il Canada e gli Stati uniti. Ovviamente la location principale delè l’American Musem of Natural History (ilamericano di storia naturale) che si trova a New York, anche se va specificato che ilutilizzato solo per le riprese in esterni, mentre gli interni sono stati ricostruiti in studio a Vancouver. Tra le location canadesi figura la città di Burnabay nella British Columbia. L’American Museum of Natural History che è un luogo molto visitato tutti gli anni da locali e turisti che vengono di proposito per ammirare le sue bellezze. Ilsi trova nell’Upper West Side di Manhattan a New York e per entrarvi il costo è dai 26 euro in su Si tratta di uno dei musei di storia ...