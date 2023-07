"Una maggioranza contro la sinistra". Tajani detta la linea per le elezioni Europee

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il coordinatore di Forza Italia chierisce la posizione del Ppe: "Non andrebbe mai con Afd e il partito di Le Pen". Salvini replica: "Saranno gli elettori a rispondere"

... "Sono rimasta vedova a 50 anni, perch mio marito Carlo se ne è andato nel 1991, dopobreve ... conclude esprimendo lo stato d'animo non solo degli operatori turistici, ma delladei ...Secondo alcuni dei dati più interessanti, infatti, "ladegli europei ritiene che la connettività avanzata (76%) esicurezza informatica più forte (77%) miglioreranno notevolmente l'...Non si esclude, come richiesto anche da alcuni esponenti della, un congelamento della ...è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su...

Meloni al centro, Salvini a destra: la maggioranza va in pezzi guardando alle Europee Tiscali Notizie

Oggi l'informativa in Senato, ma nessun voto. Opposizioni divise, la maggioranza fa quadrato. La maggioranza fa quadrato. Schlein, altri ministri si sarebbero già dimessi. Ruotolo, la pitonessa sia co ...Il coordinatore di Forza Italia chierisce la posizione del Ppe: "Non andrebbe mai con Afd e il partito di Le Pen". Salvini replica: "Saranno gli elettori a rispondere" ...