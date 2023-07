Una liberalizzazione mortale

Leggi su panorama

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La tesi «il proibizionismo ha fallito, liberalizziamo le droghe» è una deriva pericolosa, perché non riconosce solo la sconfitta dello Stato, ma cambia le regole del gioco, accettando che ciò che è illegale diventi legale in quanto le istituzioni non sono in grado di fermare la criminalità. Nella sala in cui si celebrava la Giornata mondiale contro le droghe (presenti testimonial del livello del ct della nazionale di calcio Roberto Mancini, attori e presentatori come Max Giusti e Gianni Ippoliti), il segretario di +Europa Riccardo Magi ha innalzato un cartello con su scritto «Se non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia». La protesta ha mandato su tutte le furie il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che in quel momento stava intervenendo al convegno, la quale ha replicato piccata: «Siamo stati per lunghi anni al tre per cento e sappiamo che cosa si fa per visibilità». Ma al di là ...