“Una Commedia Pericolosa” | il film di Alessandro Pondi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il prossimo 30 agosto, distribuito da 01 Distribution uscirà al cinema il nuovocon manifesto firmato dall’illustratore Renato Casaro Il celebre illustratore Renato Casaro firma il manifesto ufficiale di “Una”, il nuovoprodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai Cinema, per la regia di, che vede nel cast Enrico Brignano, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, con la partecipazione di Fortunato Cerlino. Una, uscirà al cinema il prossimo 30 agosto, distribuito da 01 Distribution. Renato Casaro, è un artista che ha lasciato il segno nella storia del cinema. Ha, infatti, collaborato con alcuni dei più grandi autori cinematografici: da Sergio Leone, per il quale ha ...

Rossosperanza è nera come le nostre anime e rossa come il sangue che ha lavato i nostri peccati." Rossosperanza ènera interpretata da Margherita Morellini, Leonardo Giuliani, Ludovica ...Sabato 8 luglio torna l'iniziativa "Teatro in Campo". Alle ore 19 in campo S. Trovaso andrà in scenadivertentedella compagnia teatrale padovana "Camerini con Vista" dal titolo "La verità di Freud", di Stefania De Ruvo e per la regia di Vittorio Attene. La protagonista di questa ...... interpretata dal premio Oscar Brie Larson nellapoliziesca del 2012. A riferire la novità ... Nel film compare anche Brie Larson nei panni di Molly Tracey,studentessa delle scuole ...

Una commedia pericolosa, cosa sappiamo del nuovo film con Enrico Brignano Sky Tg24

Non c'è nulla di meglio di un film commedia americana: scopri la lista dei titoli migliori di sempre. Da Accadde una notte a oggi.Il Direttore Artistico del Festival di Locarno presenta la 76.ma edizione: «Oggi più che mai il cinema ci aiuta a immaginare una possibilità di mondo e di dialoghi e conversazioni possibili» ...