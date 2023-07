Una ciambella su Marte? No | è la strana roccia fotografata dal rover Perseverance

Il rover Perseverance della NASA ha fattoscoperta intrigante durante la sua missione su Marte:roccia a forma di ruota (o) . Questa particolarità è stata individuata nel cratere Jezero , situato nell'emisfero settentrionale di Marte, e ha immediatamente suscitato l'interesse degli ...In verità non è la prima volta che viene avvistato qualcosa del genere su Marte: già nel 2014 il rover Opportunity aveva immortalatodi gelatina" (così la chiamarono amichevolmente) e ...Un'idea nata tra i presidenti, che sembra più che altrodi salvataggio. Diritti tv, idea proroga dell'accordo con Sky e Daznproroga di un anno con Dazn e Sky . Abbonati per leggere ...

Marte, il Rover Perseverance scatta la foto di una misteriosa "ciambella" Sky Tg24

Il rover Perseverance della NASA ha individuato un insolito sasso a forma di ciambella sul suolo marziano. Ecco come si è formata.Grazie a Perseverance gli astronomi hanno avvistato un oggetto piuttosto strano sulla superficie di Marte e non è la prima volta: di cosa si tratta ...