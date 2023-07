Un uomo si fa esplodere in un tribunale di Kiev

'Secondo le prime informazioni, un ordigno attualmente non identificato è stato fattoda unche era stato portato in udienza in tribunale': lo riferisce il ministero dell'Interno ...Un'esplosione è risuonata nel tribunale distrettuale di Shevchenkiv di Kiev. Lo hanno riferito le autorità ucraine. "Un ordigno attualmente non identificato è stato fattoda unche era stato portato in udienza in tribunale", ha indicato il ministero dell'Interno ucraino, Igor Klymenko. L'individuo era stato condotto in tribunale da un convoglio militare ...Secondo le prime informazioni, si sarebbe fatto". Lo scrive su Telegram il ministro dell'... L', Ihor Humenyuk , era stato portato in udienza perché era accusato di aver commesso un ...Un'esplosione è risuonata nel tribunale distrettuale di Shevchenkiv di Kiev. Lo hanno riferito le autorità ucraine. (ANSA) ...Una bomba nel pieno della guerra. Questa volta, però, non è avvenuta sul campo di battaglia ma bensì nelle aule del tribunale nel distretto di Shevchenkiv a Kiev. Secondo ...