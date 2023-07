(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ildi Jungle Boy lo attendavamo da un po’. Per quanto sia un face naturale, c’era la necessità evidente di sperimentarlo in una nuova veste che mai l’aveva visto coinvolto nella sua carriera. Può uscirci qualcosa di buono? Davvero, non si sa. La sensazione è che continui ad essere un buon wrestler in un contesto dove gli viene richiesto più di quanto non sia (ancora) in grado di fare. Lottasse in NJPW, probabilmente farebbe meno fatica. Ma in America le condizioni sono diverse, e tanti quelli che non riescono a sfondare del tutto (vero Kenny?). Sin dai primi dettagli con MJF, si era notata la decisione di fargli cambiare attitudine. Un lento ma misurato passaggio a Jack Perry, con la perdita di “Tarzan Boy” (peccato!) ma l’acquisizione di una valenza più umana. La sconfitta con Sanada, in un match forse un po’ troppo sufficiente per le caratteristiche ...

Un turn che sa di retrocessione Zona Wrestling

