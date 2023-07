Un sabato da Re | aperture serali a Palazzo Reale di Napoli

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Unda Re: Tre appuntamenti nel mese di luglio. Il 15 visita serale alla scoperta degli orologi die una performance in abiti d’epoca In occasione dell’estate, a grande richiesta, ildiripropone nei giorni 8, 15 e 22 del mese di luglio l’iniziativa Unda Re che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 24.00 con ultimo ingresso alle ore 23.00 (un’ora in più rispetto alle precedenti) al costo ridotto di 3 euro dei quali 1 euro sarà devoluto per la messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati dall’alluvione. Per l’ingresso non è possibile effettuare la prenotazione on line che è invece obbligatoria solo per i gruppi superiori ...