UN POSTO AL SOLE | ANTICIPAZIONI PUNTATE 10-14 LUGLIO 2023 | LO SCONTRO TRA ROSA ED EDUARDO

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Unale trame dal 10 al 14, della soap partenopea in onda su Rai3, dal lunedì al venerdì, alle ore 20:50 circa. PUNTATA DEL 10Rossella e Nunzio devono gestire un complesso groviglio di sentimenti contrastanti: il ragazzo sfoga il proprio nervosismo e l’insofferenza su Samuel, Rossella rischia di non essere abbastanza concentrata sul lavoro. Filippo e Serena invitano Eugenio e Viola a pranzo per parlare delle vacanze, ma l’atteggiamento di quest’ultima rischia di complicare le cose. Jimmy fa una richiesta che mette in seria difficoltà il nonno. PUNTATA DEL 11Viola, confidandosi con Raffaele, ammette che la relazione con Eugenio non ha più slancio ed è diventata solo ...