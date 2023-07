Un Posto al Sole Anticipazioni | Puntate 10-14 Luglio 2023 | Eugenio Si Ubriaca!

(Di mercoledì 5 luglio 2023)UnalTramada lunedì 10 a venerdì 14e anteprime prossime storyline.perde le staffe!Unalcosì come non lo abbiamo mai visto! Ida e Silvana destano pesanti sospetti in Serena e Marina. Micaela lancia una interessante proposta a Samuel. Rossella e Nunzio si pensano reciprocamente. Guai per Rosa a causa della borsa nascosta da Eduardo… Il cerchio intorno a Lara Martinelli si stringerà sempre più, mentre il magistrato Nicotera si mostrerà in tutta la sua fragilità. LeUnal, incentrate sulla trama delletrasmesse da ...

I fan di Un posto al sole polemici sulle vicende di Lara e Ida: c'è chi chiede un 'cambio rotta' al più presto ...Si apre una nuova settimana in compagnia di Un Posto Al Sole, la storica soap italiana in onda su Rai 3 e RaiPlay dal lunedì al venerdì alle 20:50, per accompagnare… Leggi ...