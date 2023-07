Un Posto al Sole | anticipazioni del 5 luglio | Lara è riuscita a mettere in crisi…

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ledella puntata di stasera della soap Unal, come al solito in onda su Rai3. Prima un riepilogo della puntata precedente: Benché Ida rappresenti per lei un problema,non smette di provare a guadagnare terreno con Roberto. Intanto, Giulia si ritrova involontariamente ad alimentare i sensi di colpa di Rosa, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unaldella puntata del 26 gennaio Unal, ledella settimana: il verdetto del processo Valsano e non solo Unal, ledi stasera: ...