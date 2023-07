Un posto al sole | anticipazioni 5 luglio 2023 | Lara provoca Marina

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ad Unal, nel corso della puntata che andrà in onda mercoledì 5, andrà in scena un imperdibile confronto tra le due storiche rivali,Giordano eMartinelli. Stando alledella soap opera di Rai 3, infatti, la dark lady avrà modo di incontrare l'imprenditrice e non perderà occasione per umiliarla e metterla in crisi con le sue frasi al vetriolo., infatti, sarà molto soddisfatta per essere riuscita a mettere fuori gioco, arrivando addirittura are la fine del suo matrimonio con Roberto. La Martinelli, inoltre, dopo un iniziale momento di crisi e smarrimento quando Ida si è ripresentata a Napoli con l'obiettivo di riprendersi il piccolo Tommaso, alla fine ...