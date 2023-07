Un nuovo esterno per il Napoli | occhi in Bundesliga

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilè alla ricerca di rinforzi per migliorare la orsa in vista della prossima stagione: piace un, gioca in. Rudi Garcia ha chiesto al presidente De Laurentiis di dargli tutte le cartucce necessarie per continuare il lavoro straordinario di Luciano Spalletti per provare a vincere ancora. Difendere lo Scudetto sarà impresa tutt’altro che semplice, vista la volontà di tutte le altre big di tornare a vincere. Calciomercato, obiettivo Lindstrom in attacco Ilsta sondando il terreno per undestro offensivo. La posizione di Lozano e Politano non è ancora chiara: ci sono interessamenti da diversi club e almeno uno dei due potrebbe dire addio in questa sessione estiva. Lindstrom...