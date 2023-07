Un ingrediente insospettabile in cucina è stato usato come carburante | il retroscena svelato dopo anni

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Chi l’ha detto che per alimentare i motori bisogna scavare pozzi profondi chissà dove a caccia di petrolio? La soluzione potremmo avercela già in dispensa. Maiin questo momento il mondo è a caccia di nuove materie prime, in particolare per la produzione diin alternativa al petrolio. Tra biodiesel, elettrico, idrogeno e chi più ne ha più ne metta, a qualcuno dev’essere sfuggito unpresente in tutte le case e a tutte le latitudini, e di conseguenza a basso costo. Non ci crederete mai, ma è proprio vero… In un recente studio si è segnalata la possibilità di utilizzare un comunedimateria prima eco-compatibile – (Grantennistoscana.it)In un recente studio pubblicato su ACS, il bi-settimanale del prestigioso Journal of Agricultural and ...