Un governo contro la farmaceutica

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) A distanza di sei mesi dalla sua approvazione in Parlamento, la riforma di Aifa continua a esistere solo sulla carta. Perché allora approvare in fretta la riforma dell’Ente regolatorio per mezzo di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti