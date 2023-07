Un festival floreale per dare una pennellata di colore a Monaco

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Per rendersi conto che il Flower Power, in programma adi Baviera fino al 7 ottobre, non sia soltanto un evento per appassionati di fiori e di botanica, bastaun’occhiata alla selezione di opere, tutte con motivi floreali e che vanno dall’Espressionismo agli ultimi decenni dell’arte contemporanea passando attraverso la Pop Art, che sono state esposte, fino al 1° Aprile sempre a, alla Galerie Thomas. Kaikai and Kiki – Lots of Fun di Takashi Murakami, After Pollaiuolo’s Apollo and Daphne di Peter Blake, Couple et bouquet devant la fenêtre di Marc Chagall, San Fernando Valley Falls di Marc Quinn e Yellow Dahlias di Emil Nolde. E poi la scultura in filigrana dell’artista coreano Cheong Kwang-Ho e la scatola luminosa di grande formato del giapponese Hiroyuki Masuyama. Il ...