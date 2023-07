Un deposito di munizioni esplode nel Donetsk | il video impressionante

"I russi avevano piazzato un grandediMlrs nel cortile di un'area residenziale incompiuta a Makiivka. Ieri ilè saltato in aria. I video "prima" e "dopo" sono stati ...'I russi avevano piazzato un grandediMlrs nel cortile di un'area residenziale incompiuta a Makiivka. Ieri ilè saltato in aria. I video 'prima' e 'dopo' sono stati ..."I russi avevano piazzato un grandediMlrs nel cortile di un'area residenziale incompiuta a Makiivka. Ieri ilè saltato in aria. I video "prima" e "dopo" sono stati ...

Ucraina, esplosione distrugge deposito munizioni Russia - Video ... Il Denaro

Un video mostra una potente esplosione che ha distrutto un grande deposito russo di munizioni Mlrs (sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo di estrema precisione) a Makiivka, nel Donetsk, dove ier ...Un video pubblicato da Rbc-Ukraine mostra una potente esplosione che ha distrutto un grande deposito russo di munizioni Mlrs (sistema di artiglieria lanciarazzi multiplo di estrema precisione) a Makii ...