Un club di Serie A su Politano | la posizione del Napoli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Matteo, esterno del Napoli, è finito recentemente sul taccuino di undiA: il Napoli ha scelto il futuro del suo numero 21. Il Napoli, nella scorsa stagione, ha disintegrato la concorrenza. Una vera e propria lotta scudetto non c’è mai stata e già a marzo, gli azzurri avevano praticamente chiuso il campionato. Per la matematica, poi, si è dovuto attendere il 4 maggio, quando a Udine Victor Osimhen ha siglato il gol che ha cucito definitivamente lo scudetto sulla maglia azzurra. Per tutta la stagione, gli uomini di Spalletti hanno mostrato veramente pochissimi punti deboli, ma la dirigenza azzurra pare motivata a eliminare anche quelle piccole lacune. Secondo molti, il reparto che maggiormente deve essere ricostruito è quello delle ali destre. In particolare, Hirving Lozano non ha mai pienamente convinto nel corso ...