“Un borgo di… vino” | a Piazza Brembana gusto | storia e tradizioni

(Di mercoledì 5 luglio 2023). Un’ulteriore opportunità per scoprire e vivere appieno la vera essenza dell’Alta Valle. Rappresenta questo e molto altro “Undi…”, il percorso enogastronomico a tappe, in programma per sabato 15 luglio alle 16.30, organizzato da Altobrembo con l’obiettivo di far assaporare ai partecipanti i migliori vini bergamaschi e i prodotti tipici della Valle, oltre che far riscoprire le bellezze del centro storico e delle antiche vie Mercatorum e Priula che intersecano e attraversano, comune capoluogo della Comunità Montana della Valle. Il percorso si compone di otto postazioni, in cui ci si potrà immergere nei sapori e nei gusti autentici della tradizione dell’Alta Valle ...