Un amore in fondo al mare su Rai 1 | trama | finale e cast

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Questa sera, mercoledì 5 luglio 2023, alle 21:25 su Raiuno va in onda il film-tv Uninal, andato in onda il 4 luglio 2022 su Hallmark Channel con il titolo “Hidden Gems”. La storia ha come protagonista una ragazza ad un bivio che, durante una vacanza, si schiarisce le idee anche grazie a quella che all’inizio è una disavventura. Ladi UninalAddy (Hunter King) si reca alle Hawaii per fare da damigella d’onore al matrimonio della sorella Kate (Eliza Hayes Maher). La protagonista riceve come regalo da Kate la notizia che le donerà metà della sua azienda di abbigliamento: ma Addy non è convinta se accettare o meno, anche perché è indecisa se accettare un tirocinio proprio alle Hawaii. Ma mentre sta facendo paddleboard yoga con la ...

... Josh e Dalton, ormai in età da college, devono spingersi nell'"Altrove" più adi quanto non ...il prisma del suo rapporto avvincente e spesso instabile con sua moglie e unico vero, ...... avvenimenti , cronache e fatti che mettono ancor più in '', nella abitudinaria scordanza di ... di senso di colpa, di scuse, soccorsi , aiuto sensibilità, e die di sacro. Nessuno farà ..."Uninal mare", questa sera alle 21.25 su Rai 1 il film del 2022 con Hunter King. Ecco la trama. Mentre si prepara per il matrimonio di sua sorella, Addie perde l'anello di sua nonna nelle ...

Un amore in fondo al mare, il cast del film con Hunter King Sky Tg24

“Zona Bianca” condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro, si tornerà a parlare dei rincari estivi che stanno mettendo in difficoltà gli italiani e del problema del reperimento di la ...“Un amore in fondo al mare”, questa sera alle 21.25 su Rai 1 il film del 2022 con Hunter King. Ecco la trama. Mentre si prepara per il matrimonio di sua sorella, Addie perde l’anello di sua nonna ...