Un amore in fondo al mare | dove è stato girato il film?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Uninalcompletamente alle Hawaii. Tra le location deltroviamo lo stesso Kahala Hotel & Resort che già aveva fatto da salla pellicolaalle Hawaii, della stessa serie ditv Hallmark. Ovviamente le location contribuiscono a dare alun’ambientazione decisamente esotica. Le Hawaii sono unofederato degli Stati Uniti, un arcipelago che si staglia nell’Oceano Pacifico e che è formato da otto isole principali e altre più piccole. Si tratta sicuramente di un luogoi vip amano passare le vacanze per via del suo clima straordinario e per gli scenari incantevoli oltre che per undavvero incredibile. ...

Tutto quello che c'è da sapere su Un amore in fondo al mare, il film-tv romantico ambientato e girato alle Hawaii ...Un amore in fondo al mare, film romantico su Rai 1 oggi mercoledì 5 luglio: ecco chi sono gli attori, cos'è il sup-yoga e le location in cui è stato girato.