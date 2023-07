Ultim’ora Juve | un Big cambia idea | si avvicina il clamoroso ritiro

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Potrebbe decidere di ritirarsi subito, risolvendo il contratto con lantus. Occhio alla sua decisione da qui all’inizio della stagione. L’approdo di Cristiano Giuntoli allantus da il via ufficialmente al mercato estivo bianconero. Non che fosse stato fermo finora, sia chiaro. L’arrivo di Giuntoli, però, ha dato la sensazione che adesso lantus cominci a fare sul serio, programmando la prossima stagione. Dopo il rinnovo di Rabiot e l’acquisto di Timothy Weah, il primo compito del nuovo ds sarà la gestione degli esuberi e di tutti quei giovani che hanno esordito l’anno scorso grazie a Massimiliano Allegri. L’argomento esuberi riguarda principalmente Zakaria, Arthur e Mckennie. Il primo va verso la Premier League il West Ham per la precisione, mentre il brasiliano vive una situazione complicata. Scartata l’ipotesi Arabia ...