Ultime Notizie – Wimbledon | tabellone femminile | i risultati delle azzurre

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Camila Giorgi eliminata al primo turno neldel singolaredi2023. L’azzurra è stata sconfitta dalla francese Varvara Gracheva, che si è imposta per 6-2, 6-4 in 1h26?. Vittoria per Elisabetta Cocciaretto che accede al secondo turno dopo aver battuto la colombiana Camila Osorio per 6-3, 6-4. Out invece Lucrezia Stefanini, sconfitta dall’estone Anett Kontaveit che ha chiuso la sfida per 6-4, 6-4. Lucia Bronzetti ha ceduto alla romena Jaqueline Cristian che ha avuto la meglio col punteggio di 6-3, 6-4. Tra le big, tutto liscio per Iga Swiatek: la polacca, testa di serie numero 1, è già al terzo turno dopo il netto 6-2, 6-0 rifilato alla spagnola Sara Sorribes Tormo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione