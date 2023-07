Ultime Notizie – Wimbledon 2023 | Sinner al terzo turno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Jannikalnel tabellone del singolare maschile del torneo di. L’azzurro, testa di serie numero 8, supera al secondol’argentino Diego Schwartzman per 7-6, 6-1, 6-2 in 2h02’. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione