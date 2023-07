Ultime Notizie – Wimbledon 2023 | invasione di campo con coriandoli

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023)die match sospeso. Attivisti della campagna Just stop oil sono entrati sulnumero 18, dove era in corso il match tra Sho Shimabukuro e Grigor Dimitrov per il primo turno del tabellone del singolare maschile. Un uomo e una donna hanno sparsoarancioni sull’erba, provocando la momentanea sospensione del match che Dimitrov ha vinto agevolmente per 6-1, 6-2, 6-1. BREAKING: Just Stop Oil Disrupt @“Once more, orange clouds hang over a British sporting event this summer—this time it’s ticker tape rather than paint dust, but it is an intrusion and will need sorting out.” Sign up to take action at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/2iaoo6GNdO — Just Stop Oil (@JustStop Oil) July 5,Adnkronos, ENTD, Get ...