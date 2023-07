Ultime Notizie – “Volpi Rosse un’eccellenza che sosteniamo con convinzione”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “LeMenarini sonoin quello che è il basket in carrozzina. Di questi ragazzi siamo veramente orgogliosi. Questo progetto è partito da una micro squadra dilettantistica e noi abbiamo aiutata diventando come Menarni il main sponor. Ma senza la loro forza e tenacia non sarebbero stati ottenuti i risultati che sono stati ottenuti”. Lo ha detto Lucia Aleotti, azionista e membro del board del Gruppo Menarini, parlando con i giornalisti a Firenze in occasione della cena di gala del XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini. “Fa veramente piacere portare lo sport anche ai ragazzi disabili: noi sappiamo che lo sport è forza collettiva, è gioia, è grinta, è voglia di affrontare la vita con grande positività”, ha aggiunto Aleotti. “Valutiamo estremamente positive” le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del ...

... sul quale però persistono dubbi sulle condizioni fisiche e sul rendimento in calando delle... Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le5 luglio 2023Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... la guida Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto, ...... come scrivono sui cartelli che orgogliosamente mostrano durante le proteste di queste... Altresu: Robert Carlyle Full Monty Full Monty La serie

Andreea Rabciuc, è suo lo scheletro trovato a Roma Il fidanzato, la collanina, l'ultima serata: la maxi consu ilmessaggero.it

Il Napoli ha individuato in Maximilian Kilman il profilo ideale per sostituire Kim Min-jae: necessario un nuovo rilancio per convincere il Wolverhampton ...Il dialogo politico tra Roma e Varsavia, sottolineano le stesse fonti, si è intensificato negli ultimi mesi, e Morawiecki potrebbe sollevare la questione della tenuta del Vertice intergovernativo ...