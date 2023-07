Ultime Notizie – Terremoto oggi Messina | due scosse a Cesarò | una di magnitudo 4

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Duedisono state registratedall’Ingv nel Messinese, nella zona di, la prima alle 6.07 di4, la seconda pochi minuti dopo di2. Secondo l’Ingv lesono avvenute a una profondità di 19 km e 24 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Guerra Ucraina Russia, le ultime notizie di oggi 5 luglio. LIVE Sky Tg24

La Roma sarebbe al lavoro per regalare a Mourinho un nuovo attaccante: oltre a Scamacca, Tiago Pinto starebbe puntando un nuovo nome ...I 352 accertamenti sintetici messi in atto dal fisco nel 2022 hanno portato un gettito di appena 300 mila euro. Uguale flop anche per gli studi ...